Assalto al Giommi Store, razzia a colpi di piccone: raid notturno nel negozio di scarpe e abbigliamento

MONTE PORZIO - Armati di piccone assaltano un negozio di abbigliamento e calzature sulla Pergolese. Furto con scasso l’altra notte a Ponte Rio di Monte Porzio, dove i ladri si sono introdotti con la forza all’ingresso del maxi punto vendita Giommi Shoes and Fashion Store (già Centro Scarpa), frequentato da una variegata clientela.





I malviventi nel giro di pochi minuti hanno arraffato quanti più capi d’abbigliamento possibile e sono fuggiti lungo la Strada Pergolese 424 inseguiti dalla vigilanza privata e dai carabinieri. L’inseguimento è partito poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica ma al momento dei ladri nessuna traccia. Di certo ci sono i danni riportati allo store, che dispone di una telecamera di videosorveglianza le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Fano. Ieri mattina i dipendenti hanno lavorato per consentire al negozio di poter riaprire normalmente anche nel giorno festivo senza creare problemi e disagi alla clientela. I ladri – dalle telecamere risultano almeno due all’opera ma non si escludono complici – hanno forzato una possente porta di vetro, quella di destra per chi entra nel punto vendita di Ponte Rio di Monte Porzio. Immediatamente è scattato l’allarme collegato all’istituto di vigilanza privata e i ladri se la sono data a gambe quasi subito per non farsi sorprendere sul fatto e tentare di far perdere le tracce. Da quantificare il bottino che potrebbe aggirarsi da poche centinaia a decine di migliaia di euro a seconda del numero dei capi d’abbigliamento sottratti. Alcuni griffati sono di fascia medio alta e dunque per l’esatta conta della refurtiva bisognerà attendere i prossimi giorni sulla base dei capi mancanti. L’inseguimento a sirene spiegate della vigilanza e dei carabinieri durante la notte ha svegliato di soprassalto parecchi residenti della frazione di Ponte Rio e delle località limitrofe, tra i comuni di Tre Castelli, Mondolfo e Monte Porzio. I ladri potrebbero essersi dileguati nelle strade secondarie e di campagna facendo perdere subito le tracce.



Il Giommi Fashion Store di Ponte Rio è uno dei più rinomati punti vendita per l’abbigliamento di qualità nella vallata del Cesano e dà lavoro a decine di persone della zona. Ha sedi anche a Metaurilia sulla Strada Nazionale Adriatica sud e a Bellocchi. Lo store di Monte Porzio in via Cesanense ha aperto nel 1979. Nel 2013 il passaggio da Centro Scarpa all’attuale “Giommi Shoes and Fashion Store”. «Qui a Ponte Rio finora non era mai accaduto nulla di simile», hanno detto i dipendenti alla vista della vetrina sfondata a colpi di piccone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA