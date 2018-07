Volpe ferita gira tra le case Residenti cercano di aiutarla ma l'animale muore in clinica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Un animale ferito sull'asfalto e un'intera strada bloccata per salvarla. Tutto nel giro di mezz'ora lungo la circonvallazione di via dell'Artigianato quando due giovani che si dirigevano a Marotta si sono accorti della presenza di una volpe femmina investita che a stento si muoveva al centro della carreggiata. Sarebbe stata investita nuovamente se i due ragazzi, un bagnino di salvataggio e un geometra, non si fossero posti parzialmente di traverso sulla strada per segnalare in qualche modo il pericolo alle auto. Immediatamente altre persone residenti nel quartiere o di passaggio si sono fermate, incuriosite o attratte dalla presenza della povera bestiola che non riusciva più a muoversi e cercava disperatamente da bere o da mangiare. Sul posto si è portato il personale della polizia provinciale più vicino in quel momento e nelle condizioni di intervenire con le dovute precauzioni trattandosi di un'animale selvatico che a prima vista sembrava affetto da una malattia contagiosa (la tigna) e con il folto pelo sulla schiena in condizioni visibilmente deteriorate.Un aspetto che ha impietosito e richiamato l'attenzione di decine di persone. In contatto con il Cras, la polizia provinciale ha provveduto a mettere in sicurezza l'animale trasportandolo all'interno di un cassonetto di cartone all'ospedale veterinario privato Fanum Fortunae, il primo nato nelle Marche e che presta servizio agli animali con medico veterinario sempre disponibile giorno e notte. Purtroppo, date le condizioni, i medici non hanno potuto fare altro che abbatterla tramite iniezione.