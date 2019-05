Addio a Paolo Olivieri preside dell'alberghiero Santa Marta - Branca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO - Paolo Olivieri, preside dell'istituto Alberghiero Santa Marta - Branca di Pesaro, si è spento dopo una lunga malattia. Aveva 57 anni. Sposato con Lucia, padre di due figli, era stato per 7 anni dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Leopardi" di Saltara e ancora prima all'istituto comprensivo di San Lorenzo in Campo e vice presidente a Orciano. Olivieri aveva iniziato come insegnante di educazione musicale dopo essersi diplomato al conservatorio "Rossini" di Pesaro. Il funerale si svolgerà a Mondavio nella Chiesa dei Santi Pietro e Parterniano questo lunedì alle 15.30.