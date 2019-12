Mondolfo, bimba scende dall'auto: furgone la colpisce di striscio

Ultimo aggiornamento: 18:37

MONDOLFO - Bimba di 4 anni esce dall’auto e viene colpita da un furgone . Paura per un incidente che ha visto coinvolta una bambina a poche decine di metri dalla chiesa di San Gervasio: è improvvisamente uscita dall’auto e proprio in quel frangente stava transitando un furgone che l’ha colpita di striscio. La bimba è rimasta sempre cosciente anche se per precauzione è stata ricoverata per accertamenti presso l’ospedale Santa Croce di Fano. Sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti della polizia.