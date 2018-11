Automobile urta bicicletta paura per giovane ciclista portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Attimi di paura per una giovane ciclista finita a terra ieri alle 14.30. Sul posto è intervenuta l’ambulanza. Numerosi i residenti accorsi in strada e preoccupati per le condizioni della ragazza. Al centro della carreggiata l'auto guidata da un pensionato ha urtato la ragazza mentre insieme ad altri due cicloamatori stava svoltando. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’impatto tra l'auto e la bicicletta. Ci sono stati anche momenti di tensione tra il conducentee un amico della giovane ferita, trasportata per accertamenti all’ospedale di Pesaro.