Contributi dal Comune Esclusi sexy shop distributori e compro oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Sostenere le nuove attività nelle zone strategiche di Mondolfo e Marotta per contribuire a rilanciare l’economia locale. E’ con questo importante intento che la giunta guidata dal sindaco Nicola Barbieri ha deciso di proporre un nuovo regolamento che prevede la concessione di contributi per l’apertura di nuove attività commerciali, artigianali e di servizi. Un nuovo strumento in grado di incrementare il tessuto produttivo e quindi la crescita e la qualità delle attività nel territorio comunale. Le zone interessate dalla nuova normativa sono il centro Storico per quanto concerne Mondolfo, piazza dell’Unificazione, viale Carducci e il lungomare, per quanto riguarda Marotta.«Al centro del provvedimento - sottolinea il presidente della commissione affari istituzionali Francesco Bassotti - vi sono le attività produttive, ma sono state volutamente escluse attività quali “Compro Oro” e similari, tutto ciò che gravità intorno al mondo delle scommesse, la vendita con apparecchi distributori automatici e sexy-shop”». Entro l’anno il regolamento sarà approvato. L'articolo completo sul Corriere Adriatico in edicola.