Non si ferma all'alt dei militari e si schianta fuori dalla disco Il 19enne aveva bevuto troppo

MISANO - Un pesarese di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Misano Adriatico nella notte tra sabato e domenica per non essersi fermato all'alta ed essere risultato poi positivo all'etilometro. Il ragazzo, C.M., è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Si trovava alla guida della propria autovettura lungo l’arteria stradale posta nelle immediate vicinanze di un noto locale di Misano quando non ha ottemperato all’alt imposto dai carabinieri dandosi a una pericolosa fuga, creando pericolo alla circolazione stradale e pedonale, fino a schiantarsi, da solo, senza comunque riportare alcuna lesione o trauma. Sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato positivo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rimini è stato trattenuto in attesa di giudizio.