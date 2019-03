Guinza, forse si vede la luce A Roma condiviso il progetto per il senso unico alternato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATELLO SUL METAURO - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e Ministero delle infrastrutture hanno condiviso la soluzione tecnica dell’Anas per un’apertura a senso unico alternato della galleria, per poi lavorare sulla seconda "canna" e avviare il percorso di realizzazione della circonvallazione di Mercatello. Il contratto di programma dovrebbe essere aggiornato a giugno. Con ulteriori 25 milioni si aprirà da subito la Guinza a senso unico alternato con una via di fuga all’interno mentre, in contemporanea, sarà impegnato il Ministero per la seconda canna (dai 280 ai 310 milioni di euro). Entro il 2019 l’Anas finirà il progetto, nel 2020 la gara e l’inizio dei lavori nel 2021. «Il paradosso è che stiamo collegando le Marche con la Cina e non riusciamo a farlo con l’Umbria. Ma ora si intravede la luce in fondo al tunnel». Il presidente Luca Ceriscioli, di ritorno dal summit cinese di Roma, ha dato appuntamento nel cantiere della Guinza, storica incompiuta, per fare il punto della situazione sulla Fano-Grosseto con gli enti locali e associazioni produttive.