Barista serve da bere ed esplode i fuochi d'artificio: incastrato dai video, scatta la maxi multa

MERCATELLO SUL METAURO - Grazie a telecamere e video e l’aiuto di residenti, a Mercatello sul Metauro è stato sanzionato dal personale dell’Arma della locale stazione dei Carabinieri un bar che continuava a somministrare bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Sempre allo stesso barista è stata elevata multa per l’esplosione di fuochi d’artificio. Insomma “è sempre festa” nonostante i Dpcm e le varie normative anti Covid. Come premio al titolare dell’esercizio commerciale pubblico verrà spedito un verbale molto salato con la speranza che possa servire per imparare la lezione perchè a Mercatello sul Metauro, come in qualsiasi altra sito, si debbono rispettare le regole.



Nel corso di queste ultime serate sono stati potenziati i controlli degli agenti della Benemerita per far rispettare le normative sul contrasto alla diffusione del coronavirus in seguito all’entrata della Regione Marche in zona arancione e al dilagare dei contagi.

