PESARO La fotografia con la cravatta all'indietro, quella da top ten propagandesca, solo all'apparenza un po' cringe, diventa oggi emblema della riscossa, della rincorsa, di una corsa in controvento, riuscita. Matteo Ricci, in versione cannibale, dopo 20 anni riporta le Marche (e piazza per la prima volta in assoluto la bandierina della città di Pesaro) in Europa.

L’onda lunga della Meloni, nell’ultima roccaforte rossa (o meglio, rossa relativa, visto l’apparentamento con il M5s terzo in termini di voti con l’economista Giovanna Basile come più votata) delle Marche, è evaporata. Ricci ha vinto in ciascuna delle 106 sezioni del Comune lasciandone, come Pd, solo 7 in mano a Fdl. Curioso il fatto che anche nel seggio 84, quello dell’Azienda San Salvatore, dove Fdl ha vinto (vittoria di Pirro, ovvio) con il 41,03% contro il 25,64% dei Dem, in termini assoluti il più votato sia stato Ricci (di misura su Meloni).

Ztl e periferie

Risultato fotocopia nelle sezioni Ztl di piazza del Monte: Fratelli d’Italia avanti, Ricci il più votato. Stessa scena in tre periferie, a Fiorenzuola, Trebbiantico e Ginestreto, dove il monolite meloniano si è imposto ma lasciando la bandierina di più votato a Ricci. Ciccioli? Oscurato dalla Meloni (superata, in termini di voti, solo nel seggio 99) oltre che da Ricci. Azzerato il fattore Vannacci di quella Lega che, alle regionali 2020, a Pesaro si era issata al 20% e alle amministrative dell’anno prima (sempre e comunque vinte da Ricci) al 15%. Polvere di stelle, questa volta, per Carloni nella città di Gioachino Rossini dove raramente è andato sopra i 10-20 voti per sezione. Ma a tutti competitor, amici e non, big e meno big (dall’ex amico Renzi a Tajani), Ricci ha lasciato solo le briciole.

Morani compresa, capace di superare i 50 voti solo nel seggio 34. Tradotto: a Villa Fastiggi, quartiere generale dem. Così, l’ormai ex sindaco, dettando legge nella città in cui ha governato per 10 anni, ha costruito la vittoria ottenendo alla fine quasi 90mila preferenze complessive (24.298 nella provincia di Pesaro e Urbino) emergendo, grazie poi al canale aperto con Roma, dalla complicatissima circoscrizione III, piazzandosi sopra Zingaretti e Morani.

Non solo: nella lunga notte europea, per diverse ore, ha costretto all’inseguimento pure Nardella. Un leaderismo che, nella sua Pesaro, ha fatto il vuoto pneumatico nonostante il derby con Morani e la capolista Schlein, che si sono fermate a un decimo dei voti da lui raccolti. Una proporzione fissata sul 5 a 1, nei confronti della Morani (5.357 voti), anche in provincia (dove Carloni è stato capace di risalire). La corsa di Ricci invece è stata da Eurostar: a Pesaro il Pd ha sfondato quota 40%, (in provincia 30%), il 15% in più che in Regione e nella circoscrizione dell’Italia Centrale.