Marotta, Tir impantanato per 12 ore in via Brandolini dopo una manovra sbagliata. Per liberare la strada è stata necessaria una gru

MAROTTA - Un tir a rimorchio con trecento quintali di ferro è rimasto impantanato per oltre 12 ore. Caos durante la mattina in un’area di sosta in fondo a via Brodolini dove il camionista, un italiano di 25 anni proveniente da Salerno e diretto al nord Italia, si era fermato lunedì sera per riposare dopo il lungo tragitto dal sud. A tradirlo è stato il terreno scivoloso e ricolmo di fango che non gli ha permesso di ripartire. Ha chiesto soccorso a una ditta specializzata di Chiaravalle che non è stato sufficiente a sbloccare il pesante rimorchio. La motrice si era infatti liberata ma non c’è stato modo di riagganciare il carico che si era intanto pericolosamente inclinato. E’ stato richiesto dunque l’intervento dei vigili del fuoco e di una gru specializzata che, dopo 12 ore, ha rimosso il grande camion e liberato finalmente la strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA