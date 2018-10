Mazzanti alla Malpensa accolto dal sindaco Barbieri: «Orgoglio marottese»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Dopo il bronzo di Lucia Morico alle Olimpiadi di Atene nel 2004, l’argento di Davide Mazzanti nei Mondiali di pallavolo nel 2018. Marotta è pronta a celebrare con soddisfazione un suo atleta di casa, cresciuto nel palazzetto dello sport di viale Europa, la struttura da tanti anni punto di riferimento per l’intera valle del Cesano. Dopo la gioia della vittoria in semifinale contro la Cina campione a Rio 2016, le ragazze di Mazzanti si sono dovute piegare soltanto alla Serbia. Non è stato oro ma argento: una medaglia che ha fatto lo stesso la storia di Marotta.Ieri era il giorno del rientro a casa con l’arrivo della nazionale in Italia a Malpensa. Ad attenderlo, in aeroporto, tanti tifosi ma anche tanti amici tra cui il sindaco Nicola Barbieri. Bello e vero, carico quasi di stupore, l’abbraccio tra i due. Di sicuro ci sarà una festa a Marotta al palas dove per due giorni si è tifato davanti al maxi schermo. «Compatibilmente con gli impegni di coach Mazzanti – ha detto il sindaco – organizzeremo una giornata di festa per ringraziarlo di quanto sta facendo per la pallavolo».L’Amministrazione comunale sta pensando di aggiungere alla gigantografia della Morico - la judoka marottese medaglia di bronzo olimpica – il mega poster di Mazzanti con la medaglia d’argento conquistata a Yokohama. Nel gruppo delle “ragazze terribili” azzurre c’era la schiacciatrice Serena Ortolani e moglie di Mazzanti. Convolati a nozze e sposati da don Steven Carboni nel 2014, direttore della pastorale giovanile di Fano. Serena e Davide sono genitori di Gaia, 5 anni. «Non sono molto social ma voglio utilizzare questa pagina di noi marottesi per ringraziarvi del calore che mi avete trasmesso. Le immagini del palazzetto che tifa la nazionale, che esulta per la vittoria e applaude la sconfitta mi riempie il cuore di orgoglio: orgoglio marottese. Ci vediamo presto a Marotta vi voglio ringraziare di persona. Vi voglio bene». Con l’hastagh #TuttiAMalpensa. «Ti aspettiamo a Marotta, orgogliosi di te», è stata la risposta del sindaco Barbieri.