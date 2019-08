Scontro fra auto e scooter ferito gravemente 45enne in sella a una Honda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Incidente ieri pomeriggio sul lungomare Cristoforo Colombo all’altezza dello stabilimento Blu Beach dove in mattinata era scattata la task force di salvataggio per una ragazzina di 13 anni che ha rischiato di annegare, salvata dalla prontezza di una infermiera e ora si trova in condizioni delicate nel reparto di rianimazione di Fano. Per cause ancora in corso di accertamento uno scooterista di 45 anni in sella a una moto Honda Cbf si è scontrato con un’auto. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che è stato soccorso e portato all’ospedale di Fano dal personale della Potes di Marotta per una serie di traumi ed escoriazioni.