Schianto contro un muretto grave minorenne in scooter soccorso in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Centauro minorenne perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muretto. Grave incidente nel primo pomeriggio sulla complanare di Marotta. Alle 15 in un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere finito contro un muretto di recinzione. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118 della postazione territoriale di soccorso di Marotta. Rilevata la gravità delle ferite e dei traumi riportati dall’adolescente, è stato richiesto il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.