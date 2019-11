Marotta, è morto Giuseppe Binotti, storico cronista del Corriere Adriatico

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA E' morto, giornalista e storico collaboratore del Corriere Adriatico. Bandiera del giornalismo sportivo ha seguito per anni le squadre della provincia pesarese e non solo. Era diventato pubblicista nel 1983 e conosceva la professione in tutte le sue declinazioni. Cronista sportivo per eccellenza ha scritto negli anni anche di politica soprattutto ha raccontato Pergola, Marotta e la Valcesano con l'amore che aveva per la sua terra. Dai colleghi del Corriere Adriatico le condoglianze alla famiglia e l'affettuso ricordo che abbiamo di lui.