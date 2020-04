La sfida dell'albergatore: «Riapro ma darò guanti e mascherine ai clienti»

MAROTTA - L’hotel Biancaneve Wellness Spa, in via Damiano Chiesa, dopo più di un mese di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, ha deciso di riaprire. «Abbiamo deciso – spiega il titolare Moreno Ragnetti – di inaugurare una nuova fase. Siamo aperti come permesso dal Dpcm aggiornato al 10 aprile. E’ la voglia di ripartire e anche mettersi al servizio di chi viaggia per lavoro. Gli alberghi possono proseguire l’attività solo per le persone autorizzate a spostarsi. Assicureremo a tutti massimi livelli di sicurezza e igiene: ci siamo infatti attrezzati con mascherine e guanti per ogni ospite. Speriamo che la situazione migliori in fretta così da poter riprendere anche con tutte le nostre altre attività di accoglienza».



Un plauso di incoraggiamento all’albergatore marottese arriva da parte di Confcommercio e Federalberghi: «Ragnetti ha deciso, sfidando dubbi e timori, di riaprire la propria struttura alberghiera ed essere così di supporto a tutti coloro che comunque sono costretti in questi tempi a viaggiare per lavoro e che altrimenti avrebbero serie difficoltà a trovare alloggio. Un segnale positivo in attesa di una stagione che ancora si prospetta con molti ombre». © RIPRODUZIONE RISERVATA