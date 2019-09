Infermiere e imprenditore dalle Marche alla Romagna per comprare marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA FELTRIA - Trasferta a Riccione con arresto. Nei guai un imprenditore e un infermiere di Macerata Feltria, di 37 e 35 anni, fermati dalla polizia di Riccione durante un posto di controllo effettuato venerdì in via Cavalieri di Vittorio. Alla vista delle divise i due hanno subito mostrato evidenti segni di nervosismo. I pregiudizi sulla polizia esclamati da uno dei due, ha indotto gli agenti ad effettuare un controllo più approfondito. Addosso ad uno dei due i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro termosaldato con oltre 60 grammi di marijuana. L’uomo ha dichiarato di averlo appena acquistato. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processati per direttissima.