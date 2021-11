Tremendo schianto nella notte tra due auto a Lunano, due feriti estratti dalle lamiere

LUNANO - Violento schianto fra due auto lungo la Strada Statale 687, sabato notte, nel comune di Lunano. Erano le 21.45 quando è avvenuto l’incidente. Sul posto i vigili del fuoco di Macerata Feltria. I due mezzi si sono scontrati per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri di zona. Da chiarire se abbia influito la velocità o una errata manovra. Due feriti sono stati trasportati nell’ospedale di Urbino per controlli più approfonditi. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere delle due auto, devastate nella parte anteriore, con l’aiuto fondamentale dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Gli stessi vigili hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’incidente fortemente compromessa dallo spargimento dei pezzi dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti anche due pattuglie dei carabinieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA