Fiori bianchi per Domenico Tante lacrime e silenzio per l'ultimo saluto al cuoco

COLLI AL METAURO - Un silenzio attonito, tanti fiori bianchi, giovani che non sono riusciti a trattenere le lacrime. E’ stato celebrato ieri nella chiesa di Santa Maria Immacolata, a Tavernelle, il funerale del ventiquattrenne di Lucrezia Domenico Di Martina. «Un ragazzo d’oro» hanno sottolineato tutti. «Non ci sono parole di fronte a eventi come questi - ha detto il celebrante - ma la speranza non deve mai venire meno». Domenico era cuoco in un ristorante del Lido a Fano. Ha perso la vita in un incidente a Calcinelli, nella notte di mercoledì scorso sulla sua Aprilia 125 Enduro finita contro un’auto.