Lamoli, tetto della palazzina a fuoco. Evacuata nella notte una famiglia

LAMOLI - E’ stata con tutta probabilità la canna fumaria di un camino, andata a fuoco, ad innescare un incendio ben più vasto che ha coinvolto il tetto, in legno, di una palazzina di tre piani situata a Lamoli. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri intorno alle 18. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco - in particolare è intervenuta la squadra di Macerata Feltria, coadiuvata da una squadra di Urbino e una di Arezzo - si è subito visto che si trattava di un intervento piuttosto lungo e impegnativo terminato solo nel cuore della notte. Per gestire al meglio la situazione sono stati anche chiamati altri due mezzi, come detto, uno arrivato da Urbino e l’altro addirittura da Arezzo in particolare un’autobotte e un’autoscala. Il tetto dell’abitazione nel corso dell’incendio è anche parzialmente crollato essendo in legno e quindi particolarmente infiammabile anche in breve tempo. Nella palazzina abitava un’unica famiglia: nessun membro è rimasto né intossicato né ferito ma è stata resa necessaria l'evacuazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA