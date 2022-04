PESARO - Tragico schianto questa mattina all'alba ai confini delle Marche: morto un camionista. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 di mattina sull'autostrada A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica, a pochi km dal confine con la provincia di Pesaro e Urbino. Per cause ancora al vaglio della polizia autostradale, il camion si è schiantato autonomamente, per il conducente purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA