Spray al peperoncino dallo scooter a una donna alla guida: lei si schianta e le portano via la borsa

in faccia mentre guidava. Glielo hanno spruzzato, direttamente dal finestrino, due ragazzi in sella a uno scooter. Lo scopo? Far schiantare la donna al volante per portarle via la borsa. Un agguato in piega regola, spietato quanto sprezzante di ogni possibile conseguenza, anche grave, avvenuto a Granarola di. Tutto in pochi secondi: lo scooter che si affianca al finestrino, neppure il tempo di capire e la donna, una moldava di 50 anni, che si ritrova con gli occhi in fiamme, incapace di vedere la strada fino allo schianto contro un palo. L'episodio è avvenuto in via Tre Ponti. Solo per un colpo di fortuna, nonostante l'urto, la donna non ha riportato ferite gravi. I due rapinatori, però, non si sono fermati. Anzi. Secondo la testimonianza fornita dalla donna agli inquirenti, mostrando un evidente bernoccolo, è stata anche colpita alla nuca. La borsa è stata ritrovata 200 metri più avanti. La donna, in stato di altissima agitazione, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118. La medicazione è poi avvenuta al pronto soccorso.