Cattolica punta sull'ex sindaca di Gradara già assessore a Pesaro per vincere le elezioni

GRADARA - Da Gradara da Cattolica passando per Pesaro: il centrosinistra della Regina ha scelto Franca Foronchi, 59 anni, come candidata sindaca e oggi la presenterà ufficialmente. Sarà sostenuta da Cattolica Coraggiosa, Cattolica Futura, Cattolica in Azione, Partito Democratico, Partito Socialista, Rifondazione Comunista e Verdi – Europa Verde.





Franca Foronchi, professoressa di tedesco al Mamiani di Pesaro, è stata prima cittadina di Gradara per due mandati (dal 2006 al 2016) con enormi risultati, mettendo insieme anime politiche diverse, e ottenendo, solo per fare un esempio, il consolidamento del brand Gradara Capitale del Medioevo. Poi, ha ricoperto l’incarico di assessore all’ambiente e sostenibilità in un Comune grande e ambizioso come Pesaro. Contro l’attuale e ricandidato sindaco Mariano Gennari (M5s), il centrosinistra punta quindi su un profilo di spicco, esperto e che, visto il curriculum istituzionale, non conosce confini e potrebbe anche rappresentare un ponte ideale, facendo realmente sistema, con i territori circostanti.

Sarà anche una opportunità nella sfida, per lei che risiede a Fanano, considerando che questa volta si misurerà con un progetto non marchigiano, certo, ma per questo anche slegato dalle vecchie dinamiche politiche locali. Il precedente, a strade invertite, è quello di Micucci che dopo Cattolica divenne sindaco di Gradara. Con Franca Foronchi la coalizione dà un segnale chiaro visto anche quanto da lei ottenuto a Pesaro in 5 anni di mandato: 90 Km di bicipolitana cittadina, 115 ettari di costruito in meno e una raccolta differenziata portata a regime.

Il nome di Franca Foronchi girava da qualche mese dopo il grande lavoro segretario dem cattolichino, Alessandro Belluzzi, abile in questi anni da ricompattare le anime di centrosinistra uscite frammentate nelle precedenti comunali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA