Malore fulminante, morto Daniele Palazzi titolare dell’Adria Market. Choc e cordoglio

GRADARA - È morto a causa di un malore fulminante l’imprenditore Daniele Palazzi. Cattolichino, 57 anni, era il titolare dell’Adria Market Snc, azienda con sede a Gradara con 35 anni di storia nel settore della ristorazione e fornitura alberghiera nata come macelleria a Cattolica.

Nel 2003 era entrata a far parte del gruppo Marr S.p.A. (società leader in Italia nella distribuzione foodservice) diventando agente con deposito ed aumentando ulteriormente clienti ed organico: sempre al passo con i tempi visto che da tempo garantisce anche la spesa online a domicilio. La scomparsa di Palazzi è stata uno choc per Cattolica, Gabicce e Gradara. Ricordato da tutti «come persona perbene, imprenditore dinamico, capace, serio e generoso» ha sottolineato Franca Foronchi. Vicino alla comunità e allo sport con importanti sponsorizzazioni. Lascia la moglie Morena e il figlio Giacomo.

Il ricordo del sindaco di Gradara Filippo Gasperi: «Abbiamo perso una persona speciale che lascerà un grande vuoto nella sua famiglia e nella nostra comunità. Grazie per la tua generosità, intelligenza e voglia di vivere Daniele, che ci siano da esempio per essere tutti persone migliori».

