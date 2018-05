Lunedì chiuso il tratto che va da viale della Vittoria al rondò Come cambierà la viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Chiusura temporanea del tratto di viale della Vittoria tra la rotonda denominata “Tic Tac” su via Romagna e la rotonda con l’intersezione di via XXV Aprile. Dalle 7 di questo lunedì alle 20 del 29 maggio sarà istituita la chiusura continuata al traffico in entrambe le direzioni di marcia di viale della Vittoria nel del tratto di Viale della Vittoria tra la rotonda “Tic Tac” su via Romagna e la rotonda con l’intersezione di via XXV Aprile. Dalle 7 del 30 maggio alle 20 del 5 giugno sarà invece istituito il senso unico alternato con impianto semaforico e/o moviere nel tratto di viale della Vittoria tra l’intersezione con l’uscita del piazzale del Turismo e l’intersezione con via Circonvallazione. Questo provvedimento - informa il Comune -si rende necessario per consentire l’attuazione dei lavori di riqualificazione di un tratto di viale della Vittoria. Nel periodo dell’intervento saranno comunque istituiti idonei percorsi alternativi segnalati sul posto e consultabili sul sito Web del Comune di Gabicce Mare.