Vallugola, porto in sicurezza contro possibili frane Riapre il ristorante sul molo

GABICCE MARE - Messo in sicurezza il monte San Bartolo, alle pendici del quale si trova il Porto di Vallugola. Sono infatti terminati in questi giorni i lavori di ripristino dei gabbioni metallici e pietra, a rinforzo della collina. La terra si era mossa dalla falesia a metà marzo, provocando delle piccole frane e smottamenti.Il Porto di Vallugola, dopo l’intervento sostenuto economicamente dalla nuova società di gestione Mediterranea srl, torna così alla sua piena funzionalità con i suoi 150 ormeggi per altrettante imbarcazioni. Questo sabato apre il bar-ristorante “Locanda del porto” con la nuova gestione. Sono numerosi i servizi offerti dal Porto di Vallugola, che vanta un’imboccatura di 20 metri di larghezza: energia elettrica e acqua in banchina, parcheggio e wi-fi gratuiti, piazzale per stazionamento a secco, squero, alaggio e gru da 5 tonnellate, assistenza all'ormeggio, spiaggia attrezzata e sommozzatore.