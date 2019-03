Il ponte di via Romagna riapre al traffico ma a senso unico Il 10 aprile fine del cantiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Tutto pronto: da questo venerdì si riapre il ponte di Via Romagna. Ha scelto Facebook il sindaco Pascuzzi per comunicare l’attesa riapertura del ponte. Un post, con tanto di foto, pubblicato nel primo pomeriggio. La chiusura definitiva del cantiere è fissata per il 10 aprile ma «al momento, e fino a fine lavori, ci sarà un senso unico alternato regolato da semafori» che garantirà così la riapertura di un passaggio fondamentale nell’economia della viabilità di Gabicce e Cattolica.