Gabicce, Mississippi, scoppia la rivolta: raccolta firme online per chiedere la sospensione del progetto presentato dal Comune

GABICCE MARE C’è una raccolta firme che si sta muovendo online per chiedere la sospensione del progetto presentato dal Comune di Gabicce Mare; è promossa da giovani del territorio gabiccese, di Cattolica San Giovanni in Marignano Gradara e zona San Bartolo che chiedono di essere coinvolti in una decisione che li riguarda molto da vicino.

Hanno proposte e critiche. Lamentano «un utilizzo non appropriato di risorse pubbliche alle quali si aggiungeranno costi altissimi di manutenzione, una destinazione d’uso vaga e improduttiva: riunioni, matrimoni e musei, finalità che non rappresentano una necessità in questa particolare fase storica e possono trovare soddisfazione in altri spazi già esistenti ma appesantiranno con ulteriore debito un bilancio comunale già oberato di mutui mentre restano inesaudite opere incompiute su tutto il territorio». Aggiungono «un impatto estetico contrastante con il paesaggio marino e costiero unito ad interferenze con l’ambiente naturale già deturpato dal massacro edilizio che ha alterato l’immagine del territorio» e ritengono «gravissima la mancanza di condivisione e partecipazione della cittadinanza in un progetto autoreferenziale e svelato agli utenti solo a cose fatte».

I ragazzi promotori sono quelli che frequentano o lavorano sulle spiagge da Vallugola a Cattolica e il tamtam o TikTok sta raccogliendo opinioni che sembrano bocciare il progetto presentato dall’Amministrazione. Con la sospensione dell’attuale progetto chiedono così l’apertura di un confronto che permetta alla generazione più giovane di vagliare il futuro della propria città.

Ai giovani si unisce una lettera aperta di aderenti ad associazioni ambientaliste locali e oltre: “Riteniamo che il nuovo progetto del Mississippi sia completamente decontestualizzato, sovradimensionato ed incapace di valorizzare la peculiarità del luogo. La spiaggia di Gabicce, la collina del San Bartolo, il mare che le circonda costituiscono un setting naturale armonico che verrebbe deturpato dalla forma e dalle dimensioni del nuovo manufatto: le sue pareti limitano la vista panoramica sul mare, la sua forma è eccessiva nelle dimensioni e squadrata nelle linee”. L’immagine che ne risulta “è impattante e contrastante col paesaggio marino che la circonda - continua la lettera - 1,6 milioni di euro, una cifra abnorme coperta da fondi pubblici e i gabiccesi sono stati informati solo a cose fatte, l’appalto affidato. Ci domandiamo se questa non sia stata una vera e propria strategia per evitare un confronto autentico con la cittadinanza che non dovrebbe essere temuto ma favorito per evitare di commettere un errore irreparabile qual è a nostro avviso il nuovo progetto del Mississippi”.

