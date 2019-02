La maestra combattente è stata sconfitta dal male Minuto di silenzio a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Paola Giuliani era insegnante alla scuola elementare di Gradara ma da oltre venti anni ricopriva il ruolo di vicaria nella direzione della scuola Lanfranco. Aveva solo 58 anni e tanta energia nell’espletare il ruolo che le era stato affidato, per la scuola si è spesa negli anni con grande professionalità. Il suo ufficio è stato sempre aperto fino al dicembre scorso, anche mentre combatteva contro una malattia troppo rapida ed inesorabile.Il cordoglio di tutto il corpo docente è ben sintetizzato dalla preside Valeria Leonessa sul sito della scuola: «Con immenso dolore comunico la notizia che non si vuole dare e che sembra impossibile sia vera: Paola Giuliani nella serata di ieri è tornata alla casa del Padre. La comunità scolastica ricorderà sempre Paola per i tanti anni di servizio prestati come insegnante e come vicaria, sempre presente nella vita dell’Istituzione, anche nella malattia che ha sopportato con grandissima dignità e senza mai lamentarsi. Le sarò per sempre grata per avermi guidato nel mondo del primo ciclo e agli inizi del nuovo lavoro. Un abbraccio da parte di tutti ad Andrea e Plauto ai quali siamo tutti vicini. Questo lunedì ci fermeremo alle 12 per un minuto di raccoglimento».Il funerale di svolgerà questo martedì nella chiesa di Ponte Tavollo alle 15