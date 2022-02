Gabicce sempre più cicloturistica, torna l'Italian Gravel trophy: tre giorni di sport ed eventi

GABICCE MARE - Segnatevi le date: 2, 3 e 4 settembre. Ufficiale: Italian Gravel Trophy torna a Gabicce con la tre giorni cicloturistica organizzata da Inbici Media Group in collaborazione con la Fondazione “Visit Gabicce”, con il contributo economico del Comune di Gabicce Mare e il Patrocinio del Comune di Gradara e dell’Ente Parco Naturale Monte San Bartolo.

Il maxi-evento dedicato al Gravel - segmento emergente del mondo delle due ruote - è una manifestazione sportiva ma, soprattutto, un progetto di marketing territoriale dedicato al cicloturismo che nasce da un’analisi accurata del mondo bike. La location, infatti, non è affatto casuale, perché Gabicce vanta una consolidata tradizione di promozione sportiva e di cultura ciclistica e, nel corso degli anni, è stato il Comune che nel suo litorale e nel Parco di San Bartolo ha richiamato il maggior numero di ciclisti dai vari paesi europei.

Il tracciato, così come nella prima edizione, percorrerà le strade bianche e rurali dell’entroterra nel comprensorio del comune di Gabicce Mare e della provincia di Pesaro-Urbino per giungere nel Parco Naturale del Monte San Bartolo, offrendo così un’opportunità di grande visibilità anche a quella ricca rete di strutture ricettive (agriturismi, cantine vinicole, realtà eno-gastronomiche) solitamente non adeguatamente valorizzate dai circuiti classici del turismo balneare. Anche per questo, la manifestazione - oltre che alle Gravel-bike - sarà aperta ad ogni altra tipologia di mezzo (mtb, e-bike e bici da lunghi viaggi).



La gara sarà preceduta da due giornate promozionale interamente dedicate al fenomeno Gravel. Nel ricco e dinamico Bike-Village si svolgeranno conferenze, incontri B2B e B2C, presentazione di anteprime e momenti di entertainment, oltre alla rituale cerimonia del ritiro del pacco gara e del numero di partecipazione. L’obiettivo è l’affermazione di un modello di promozione turistica e ricettività che possa generare arrivi e presenze sul territorio di Gabicce in tutti i mesi dell’anno.

