Banditi incappucciati assaltano stazione Tamoil due volte nella notte

GABICCE - Le macchinette automatiche del distributore di benzina sono state danneggiate ma è giallo sul furto. Nella notte tra domenica e lunedì, un passante ha lanciato l’allarme ai carabinieri perché ha notato due persone sospette aggirarsi al Tamoil di via Romagna a Gabicce. I due erano vestiti di scuro e avevano dei cappucci calati in testa. Immediato l’arrivo sul posto di due auto dei carabinieri che hanno perlustrato tutta la zona, compresa una banca vicina. Ma dei due sospettati nessuna traccia. I militari li hanno cercati per oltre un’ora. Al momento del primo avvistamento, i due avevano iniziato ad agire tanto che era scattato l’allarme, ma il titolare della pompa di benzina, cercato al telefono, non l’ha sentito. Così i due malviventi hanno aspettato che si calmassero le acque e sono tornati nuovamente all’attacco. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola