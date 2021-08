Cattolica "si prende" il San Bartolo e fa infuriare il sindaco di Gabicce: «Togliete quella immagine ingannevole»

GABICCE MARE - «Non sapevo che il Comune di Cattolica fosse diventato improvvisamente e a nostra insaputa “proprietario” del Parco San Bartolo». Inizia così il post del sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, dopo «l’uscita in pompa magna dei due eventi che il Comune di Cattolica ha organizzato dal 25 settembre al 3 ottobre» e che utilizzano «in modo improprio oltre che ingannevole il nostro patrimonio naturalistico marchigiano, senza alcun confronto con questa amministrazione». Dai video e dalle foto emerge «chiaramente che il Parco San Bartolo ed i comuni di Gabicce e Pesaro sono diventati magicamente del Comune di Cattolica».





Pascuzzi continua: «Poteva essere un’occasione vera (un’altra come quella dei fuochi di artificio, per i quali attende ancora risposta da Gennari, ndr) di collaborazione proficua (come avvenuto nel 2015, ma con altra amministrazione, per la Gran Fondo degli Squali), ma ancora una volta vi siete dimostrati semplicemente presuntuosi». Pascuzzi chiede «il rispetto delle istituzioni qui mancato in pieno. È brutto scoprire ex post di questa campagna di promozione del Comune di Cattolica che ritrae invece il nostro Comune ed il nostro Parco. Cara Nicoletta Olivieri, assessore al Turismo, quando mi hai detto poco tempo fa, “collaboriamo di più”, era questo ciò a cui ti riferivi? Poteva essere evitato tutto incontrandoci e organizzando assieme l’evento». Anche il presidente del Parco San Bartolo «ritiene che ci sia stata una completa mancanza di rispetto verso le istituzioni. Così come è rimasto alquanto sconcertato dall’apprendere che nessun confronto e nessuna richiesta di patrocinio è stata avanzata... Vi invito a togliere ogni immagine e video fuorvianti, nei quali ritraete Gabicce Maremonte ed il Parco San Bartolo, associandoli a Cattolica e Romagna»

