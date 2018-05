Marijuana e cocaina in casa Due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Due arresti per detenzione di stupefacenti finalizzati allo spaccio. I carabinieri della Tenenza di Cattolica, nell’ambito di specifica attività d’indagine, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare rinvenendo 80 grammi di marijuana più piantine, 8 grammi di hashish e grammi 2 cocaina nonché contanti per 430 e di materiale atto al confenzionamento dello stupefacente. Per questo sono stati arrestati G.G., 37 anni, residente a Gabicce Mare e F.R., 45 anni, residente a Cattolica. Continua senza sosta l'attività dei carabinieri, a cavallo tra Marche e Romagna,per il controllo notturno del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e prevenzione in tema di sicurezza stradale.