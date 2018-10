Bolide attraversa il cielo della riviera, forse arriva dalla cometa di Halley

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Un bolide, con la sua coda fluorescente verde-azzurra, ha attraversato in maniera visibile il cielo di Gabicce intorno alle 18.30. Si tratta di un meteorite ad elevata luminosità che diverse persone hanno visto transitare con una scia colorata accompagnata da un fragore. Numerose le segnalazioni e le testimonianze sui social network anche in Emilia Romagna e Veneto. Il meteorite (foto d’archivio) ha lasciato una scia luminosa durata alcuni secondi ed ha provocato un bagliore di colore azzurro. Si tratta, per la precisione, di un frammento di materiale roccioso o metallico, dalle dimensioni variabili. Lo spettacolo è stato reso ancor più suggestivo dal cielo un po’ velato. Probabilmente si è trattato di un frammento appartenente alla scia delle Orionidi - come riportano alcuni siti scientifici -, i residui della cometa di Halley che ogni anno in questo periodo la terra attraversa.