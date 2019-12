Nelle Marche strade incubo, frana un tratto di statale nel Pesarese: chiusa, Anas al lavoro. Da poco si passa a senso unico alternato

Ultimo aggiornamento: 12:09

PESARO - Un'altra strada off limits nelle. Al confine frae Marche, sulla strada statale 73bis ‘Di Bocca Trabaria ’ è provvisoriamente chiuso al traffico - in entrambe le direzioni - un tratto di oltre tre chilotri (dal km 16,800 al km 20,000) a causa di una frana avvenuta a Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino. Il tratto non prevede percorsi alternativi. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.Poco fa l'Anas ha comunicato che il tratto interessato dalla frana è stato riaperto ma a senso unico alternato