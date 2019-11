Fossombrone, ubriaco al volante dice no all'etilometro: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Un arresto e due denunce al termine dei controlli speciali attuati dalla compagnia fanese dei carabinieri durante lo scorso fine settimana. Inun uomo di 36 anni di origini albanesi: è stato catturato nella sua abitazione dai militi in servizio a Fossombrone, che hanno eseguito un ordine emesso dalla Procura di Urbino per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il trentaseienne dovrà scontare due anni e due mesi di reclusione, è stato rinchiuso nella casa circondariale a Villa Fastiggi di Pesaro. I controlli speciali sono stati effettuati per contrastare i cosiddetti reati predatori, quali i furti o gli scippi per esempio, e la guida sotto l’effetto di alcolici oppure di droga. Guidava la sua automobile in stato di alterazione, dovuto all’abuso di alcolici, il cagliese di origini marocchine, 45 anni, fermato a tarda ora per un controllo stradale. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell’e per questa ragione i carabinieri di Cagli l’hanno denunciato: ritiro della patente e sequestro del mezzo. Denunciata dai militi del Norm una donna di origini rumene, 51 anni, che non ha saputo giustificare la sua presenza alla stazione ferroviaria di Fano. Su di lei pendeva un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Rimini, attivate le procedure di rimpatrio. Due giovani, infine, sono stati segnalati alla Prefettura dai carabinieri di Marotta e Mondolfo per uso personale di droga.