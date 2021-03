Lupo avvistato e filmato in superstrada tra le auto. Sta diventando una scena quotidiana

FOSSOMBRONE - Un lupo, l’ennesimo, nei pressi della Superstrada. Proprio all’entrata da Fossombrone est. In linea d’aria sotto la collina dei Cappuccini. Il bell’esemplare di animale è stato avvistato nella mattinata di ieri da un operaio che si stava portando al lavoro.

Il lupo stava attraversando la rotabile quando, al passaggio dell’auto, è indietreggiato e si è nascosto per un breve tempo sotto le siepi della rotatoria per poi riuscirne quando ha notato che il pericolo era pressochè fuori portata alla sua portentosa corsa. Quello che sembrava un cane, dunque, si è rivelato un lupo arrivato dalle vicine colline o dal lontano Pietralata. Fatto sta che ha ripreso la sua corsa di libertà verso la città di Fossombrone incurante del traffico. Un avvistamento, di mattina, in zona inconsueta con l’animale che ha, con lo sguardo, seguito l’auto, per poi tornarsi a nascondere e, infine, scappare. Tramite i social qualcuno ha pensato di informare riguardo questa presenza davvero unica visto che quelle dei cinghiali non fanno più notizia.

