Luce e gas, cambio gestore con truffatori in agguato Tentati raggiri via telefono

FOSSOMBRONE - Tentativi di truffa veri e propri. I casi si sono ripetuti e la preoccupazione è dilagata. Hanno riguardato alcuni utenti che hanno deciso di cambiare il gestore che eroga gas e energia elettrica perché hanno trovato più convenienti le nuove tariffe loro proposte.Dopo un mese dalla firma del contratto e gli accordi intercorsi, gli ignari utenti sono stati contattati per telefono ed avvisati che l’accordo in essere non poteva più essere rispettato per non meglio specificate esigenze di mercato. Dopo qualche attimo di stupore seconda telefonata, quasi immediata. Stavolta ad opera del gestore che era stato disdetto con tanto di invito al “vecchio” cliente di tornare sui suoi passi. Meglio evitare complicazioni. Operazione che può essere effettuata anche seduta stante. Lo sconforto della persona presa di mira e in contropiede, sfocia nella convinzione di essere stato raggirato.Chi però non è rimasto vittima del tranello ha preferito contattare direttamente il servizio clienti del gestore scelto in seconda battuta per le tariffe meglio abbordabili. Lieta sorpresa finale: il contratto non era stato modificato nel modo più assoluto. Nessuno aveva telefonato. Eventuali variazioni vengono comunicate per posta ordinaria lasciando libera scelta al cliente non soggetto, in quel caso, al pagamento di penali. Tutto risolto. E’ rimasto l’enigma da risolvere su chi telefona con tutti i riferimenti e i dati personali precisi dell’utente spacciandosi per il nuovo gestore e mettendo in atto una truffa studiata a tavolino.