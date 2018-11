Rischia di essere investito automobilista vede la scena e dà la caccia al pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Inquietante il post della signora M.C: «Questa sera (ieri), verso le ore 19, mio figlio di 14 anni ha rischiato di essere investito mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti alla Bcc del Metauro per incontrare degli amici al campo sportivo. Due auto si sono fermate, lui ha cominciato ad attraversare quando da dietro è sopraggiunta una Ford Fiesta di colore scuro, modello vecchio, che ha sorpassato a tutta velocità. Se mio figlio fosse stato solo un metro più avanti... non ci voglio neanche pensare. Un automobilista che ha assistito alla scena e conosce mio figlio ha inseguito la Fiesta fino a Villa Palombara... perdendone poi le tracce dopo che questo aveva fatto altri sorpassi azzardati a Ponte degli Alberi. Se qualcuno ha visto qualcosa... sarebbe necessario prendere il numero di targa». Non è un caso se in quel luogo il Comune ha deciso di installare a breve un passaggio pedonale luminoso. Tratto della vecchia Flaminia pericoloso ancor più con i pirati della strada.