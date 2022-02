Deleghe anche a 4 consiglieri. La novità della giunta Berloni: «Come promesso spazio alle potenzialità delle persone in assise»

FOSSOMBRONE - «Manca solo la designazione del presidente del consiglio comunale. La novità è stata introdotta in forza di una modifica allo statuto comunale approvata il 27 ottobre scorso» spiega il sindaco Massimo Berloni. «Adesso che le deleghe le ho distribuite anche ai consiglieri possiamo dire che l’organico è completato. A chi chiede il perchè di questa scelta la risposta è semplice: perché non sfruttare tutte le potenzialità delle persone presenti nella pubblica assise? Abbiamo fatto quello che avevamo preannunciato al momento del nostro insediamento».





Veniamo alle deleghe dei consiglieri comunali prescelti. «A Maria Silvia Nocelli vanno conservazione e salvaguardia dei beni culturali; a Lara Esporti i rapporti con le partecipate; a Marco Bartoli ambiente e politiche demografiche; a Cristian Amadori sport e gestione delle strutture sportive». Qualche altra delega è stata riservata ad alcuni assessori oltre a quella che avevano già in prima istanza.



«Al vice sindaco Michele Chiarabilli oltre ai lavori pubblici e urbanistica vanno i rapporti con il pubblico; a Laura Giombini oltre ai servizi sociali e pari opportunità anche la pubblica istruzione; a Federica Romiti oltre alle politiche giovanili anche la gestione dei musei. Il nostro organico si completa con l’assessore Maurizio Mezzanotti al bilancio e attività produttive come doverosamente ufficializzato sin dal primo momento». Le scelte sono avvenute «nel pieno rispetto di quelle che sono le competenze e le professionalità dimostrate a prescindere da esperienze strettamente amministrative».

Quali sono gli obiettivi primari sui quali sta lavorando la giunta comunale? «Obiettivi primari in assoluto la redazione di tutti i progetti indispensabili per accedere al PNRR, quindi ai fondi europei. Il ritmo dell’ufficio tecnico è più che mai intenso. Nel giro di pochi mesi bisogna arrivare al traguardo». In particolare in quale comparto? «Prima di tutto nel settore dell’edilizia scolastica con la ristrutturazione dell’edificio della scuola primaria. Sappiamo non c’è tempo da perdere. Stiamo lavorando, per quanto attiene il comparto tecnico, anche su altri fronti.



Al momento posso solo dire che si stanno maturando novità di una certa rilevanza anche se tutto quanto richiede per ora una certa comprensibile riservatezza». Guardandosi attorno anche dal punto di vista territoriale Fossombrone punta al futuro con una carica di entusiasmo per dare una svolta significativa nei programmi e nei progetti. Si registra una certa attesa in merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA