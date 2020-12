Fossombrone, danneggiata la capanna dei folletti per i bambini: vandali in azione, mezzaluna e una icona rubate

FOSSOMBRONE - Grave atto vandalico ai danni della capanna dei folletti sulle Cesane, in pieno bosco demaniale. Qualcuno ha rubato la mezzaluna e l’emblema del folletto, entrambi in vetroresina, danneggiato qualche sostegno e lasciata accesa la luce, alimentata a pile, tanto per completare in piena regola un dispetto che ha destato molto scalpore e soprattutto tanto dispiacere in chi quel manufatto con materiale naturale raccolto nei dintorni ha realizzato in agosto.

Vale a dire Ermanno Allegretti, noto naturalista di Fossombrone e sempre in prima fila nelle associazioni dei volontari. Quella capanna è di norma un punto di arrivo per bambini e mamme. I piccoli lasciano di solito biglietti con frasi augurali, oppure disegni. Ma anche merendine. In quel modo confermano la loro felicità di ospiti che trascorrono del tempo in un ambiente sereno lontano dai rumori e dall’inquinamento. Un punto d’incontro per quanti desiderano osservare e studiare le caratteristiche di un habitat unico. Anche i biker che si portano fin lassù per cimentarsi nei percorsi più improvvisati che chiedono perizia e coraggio, si erano assunti una sorta di impegno morale per controllare lo stato della capanna.



Molto rammaricata Silvia Mazzoli, mamma e insegnante, ha postato «qualcuno ha rubato la mezzaluna con il folletto di Ermanno. Che tristezza! L’aveva comprata in un mercatino negli anni 80». Ermanno, visibilmente sconcertato, non si è comunque arreso e al posto del folletto ha messo un gufo realizzato artigianalmente dalla moglie con due grandi occhi e la scritta «io vedo tutto». In quella scritta c’è tutto il rimpianto per aver subito un affronto che nessuno si sarebbe nemmeno sognato. Con il trascorrere delle ore l’oltraggio alla capanna dei folletti è passato di bocca in bocca e da un social media all’altro.

C’è chi commenta «a chi mai potevano dare fastidio la mezzaluna e il folletto, possibile che non si riesca a rispettare nemmeno un posto come quello amato da bambini e benvoluto da tutti? Dispiace ancor di più venire a sapere che da alcune tracce rilevate si capisce che potrebbe essere entrato in azione addirittura un adulto, e forse nemmeno era solo. Una brutta storia, bruttissima».



C’è anche chi invita Ermanno a non arrendersi e a continuare nella sua opera visto ancor più che ama portarsi sulle Cesane molto spesso. Non a caso è stato uno di quelli che hanno dato un grosso contributo nella realizzazione della sentieristica che oggi rimane solo un bel ricordo. In più occasioni ha mostrato con soddisfazione i disegni lasciati ai bimbi, le frasi affettuose e tante altre piccoli cose che fanno della capanna dei folletti il luogo più bello del mondo. Almeno per chi lo sa apprezzare.

