Nella notte esce dal bar del paese si getta nel lago: è morto "Valentin"

FERMIGNANO - Non ce l’ha fatta Giovanni "Valentin" Matteucci, il 79enne che nella serata di domenica, dopo essere stato al Bar Piccadilly di Fermignano, il “suo” Caffè dove, ogniqualvolta, scambiava qualche parola e ricordi con vecchi amici e conoscenti, si è gettato nell’acqua melmosa del lago di Cal Lozzo, sulla strada interpoderale che da Fermignano sale a Farneta. Dopo l’allarme della badante che non lo aveva visto tornare e non rispondeva al cellulare era stato rintracciato dal personale dell’Arma che aveva sollecitato anche l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco di Urbino. Per conoscere le cause del decesso è stata annunciata l’autopsia.