Travolti da un'auto, dinamica al vaglio ma non è stata colpa del sole. Migliora il bimbo, la nonna in terapia subintensiva

FERMIGNANO - Nonna e nipotino, travolti da un’auto mentre camminavano sul ciglio di via Piave, si trovano ancora rispettivamente ricoverati all’ospedale regionale di Torrette, nel reparto di terapia subintensiva, e al Salesi. La donna, che ha riportato diversi pesanti traumi, ne avrà almeno per 40 giorni. Tutta da valutare poi la degenza.

Il bimbo - di un anno appena - catapultato con il suo passeggino dopo l’urto dell’auto che proveniva alle spalle sue e di sua nonna, non è in pericolo di vita ma viene costantemente monitorato. L’auto era guidata da una 80enne che non è stata tratta in inganno dal sole che, alle 11, era già alto lungo la strada che costeggia la circonvallazione e in cui non c’è marciapiede. L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale, al vaglio l’esatta dinamica del tremendo impatto. L’auto è stata, al momento, sequestrata.

