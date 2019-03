Marijuana nascosta in casa in cassette di sicurezza e fioriere: arrestato 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Marjuana in mezzo ai fiori di casa. Altri sacchetti e vasetti, con all’interno anche semi, nascosti in garage dentro cassette di sicurezza. I carabinieri della Compagnia di Urbino, nella fattispecie i militari della caserma di Fermignano, fanno “strike”: arrestato un uomo del posto, 33 anni, con precedenti. Un intervento che si inquadra nella perseverante attività di contrasto allo spaccio tra i giovanissimi della valle del Metauro e della movida studentesca ducale.Nella notte tra venerdì e sabato, durante uno specifico servizio, i militari hanno tratto in arresto l’uomo residente a Fermignano in pieno centro storico. I carabinieri della Stazione di Fermignano, al termine di numerosi servizi di appostamento e osservazione, hanno effettuato, nel momento opportuno, una perquisizione domiciliare nei confronti dell’indiziato. I militi rinvenivano, celati in cassette di sicurezza metalliche, altre confezioni e vasetti di vetro contenente altra marijuana, per un peso complessivo di 355 grammi, nonché 121 semi per la coltivazione di detta sostanza stupefacente e 19 grammi di resina di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.