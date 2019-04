Prove di carico sul cavalcavia Chiuso da lunedì per 9 giorni ultimo tratto della superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Dalle 9 di questo lunedì mattina alle 18 del 16 aprile, verrà chiuso nuovamente il tratto di superstrada che va dalla rotatoria ovale di Sant’Orso all’uscita di Fano Sud. Il provvedimento comunicato dalla società Pavimental, che sta realizzando le opere compensative, all’assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, si è reso necessario per consentire l’adeguamento della pavimentazione e dei sistemi di sicurezza, nonché eseguire le prove di carico sul cavalcavia che è stato rialzato. Il traffico che giunge da monte quindi verrà fatto uscire a Fano Sud e convogliato in zona Chiaruccia, da dove poi potrà raggiungere sia il casello autostradale che il centro città. Chi invece proviene dall’abitato per entrare in autostrada potrà servirsi della nuova bretella che parte da via Roma o passare per Sant’Orso.