Schianto in via Roma all'ora di punta innesca un tamponamento a catena con tre auto coinvolte

FANO - Tamponamento a catena alle 17.30 di ieri, con tre veicoli coinvolti, in via Roma. Traffico in tilt nel giro di pochi minuti. Fortunatamente tre feriti lievi, occupanti la prima e la seconda auto che, al momento dell’arrivo di una terza vettura, erano ferme incolonnate per esigenze della circolazione in un tratto che spesso, nelle ore di punta, vede dei rallentamenti. La terza auto, una Toyota condotta da perugina del 2001 con due minori, si è schiantata su una Peugeot 106 condotta da pesarese del ‘51 solo a bordo che a sua volta ha colpito una Renault condotta da un 57enne di Cartoceto con la moglie a bordo.

