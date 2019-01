Nuovo sfregio al monumento Corona d'alloro nel fosso Denuncia Anpi: «Controlli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Non è la prima volta che accade, segno che in città si attivano ancora oggi gruppi intolleranti. Ignoti hanno colpito il monumento alla Resistenza di via della Fortezza gettando la corona d’alloro deposta in occasione delle celebrazioni che hanno ricordato il sacrificio di tanti combattenti per la libertà, nel fossato che circonda la rocca malatestiana. Ciò ha suscitato l’indignazione della sezione Leda Antinori dell’Anpi. «L’associazione – ha evidenziato il presidente Paolo Antognoni - come custode della memoria storica della Resistenza su cui si fonda la Costituzione della Repubblica italiana, auspica che questi vili gesti non si ripetano più e chiede in maniera risoluta alle autorità politiche ed istituzionali preposte un maggiore controllo e sicurezza dei luoghi e dei simboli storici e culturali della nostra città».