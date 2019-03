Derby, tifosi sott'accusa In Tribunale come testimoni sindaco ed ex assessore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il sindaco Massimo Seri e l’ex consigliere comunale Alberto Santorelli isono comparsi in tribunale a Pesaro, insieme all’avvocato Roberto Benini, per deporre come testimoni nel processo che vede imputati sei tifosi granata per i tafferugli sviluppatisi dopo la partita Fano-Sambenedettese, disputata l’11 ottobre 2015 allo stadio Mancini. Quella partita presentò difficoltà di gestione dell’ordine pubblico da parte della polizia di Stato che, dopo l’incontro perso per 4 a 1 dal Fano, fece defluire dallo stadio prima gli spettatori fanesi, circa 2.000, bloccandoli poi lungo via Metauro nell’attesa che tansitassero i 500 tifosi sambenedettesi.Santorelli ha riferito il disagio vissuto dagli spettatori fanesi, alcuni dei quali con bambini, e la tensione di quei momenti che lo portò a girare anche un video. Il sindaco Seri, che era più indietro con il figlio allora adolescente, ha raccontato il disorientamento dei concittadini rimasti bloccati, che gli chiedevano cosa stesse succedendo. I sei imputati devono rispondere del reato di violazione dell’ordine dell’autorità.