Bimba caduta resta al Salesi Le condizioni migliorano ma il quartiere è sotto choc

FANO - Un intero quartiere, Cuccurano, ha vissuto ore d’ansia per la bambina di tre anni trasportata in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, venerdì scorso, dopo avere battuto il capo a causa di una caduta. Alternava momenti di pianto a svenimenti, forte preoccupazione e un moto di solidarietà verso i familiari, in particolare verso la mamma incinta di sette mesi. Nel tardo pomeriggio, dopo il ricovero nella struttura dorica e gli accertamenti del caso, i primi riscontri tranquillizzanti: situazione sotto controllo, la bambina era considerata fuori pericolo. Sollievo per tutti. La piccolina si trova tuttora al Salesi, ma i momenti brutti se li è ormai lasciata alle spalle. Nel primo pomeriggio dell’altro ieri la bimba di tre anni era nell’abitazione dei nonni materni, a Cuccurano, e stava giocando con un altro piccoletto, forse un cugino: è caduta a terra e ha battuto il capo a terra, in tutta evidenza con una certa violenza. I