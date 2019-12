Fano, attrezzi da scasso in auto. La polizia "incastra" due romeni

FANO - Intercettati dalla polizia e denunciati all’autorità giudiziaria due uomini di origini rumene, provenienti da un campo nomadi a Torino, per il possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Viaggiavano entrambi sulla stessa automobile, al suo interno sono stati trovati un cacciavite, un taglierino e guanti da lavoro. Il sospetto che i due si preparassero a effettuare dei furti è diventato ancora più forte a causa di un altro particolare: nella vettura è stato trovato anche un cambio di abiti. Gli indumenti erano pronti, ha dedotto il personale del commissariato fanese, per «confondere le eventuali ricerche successive». La coppia di uomini era stata notata mentre si aggirava nel quartiere di San Lazzaro, a bordo di un’automobile con la targa straniera e con l’atteggiamento di chi è impegnato «a controllare la zona», in particolare «le abitazioni in prossimità di via della Repubblica».

Neppure lo stile di guida era ispirato alla cautela: sanzionate diverse violazioni al codice della strada. Il primo passo degli agenti è stato quindi di identificare i due. Uno dei loro, un quarantenne, è qualificato come vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e nei suoi confronti è stato emesso anche un provvedimento prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale, per motivi di sicurezza.

